/ Проект по рекультивации Челябинской свалки презентуют в прямом эфире

Заседание с представителями ФГУП «РосРАО» пройдет в аграрном университете.

21 мая Общественная палата Челябинской области планирует проведение заседания по обсуждению проекта рекультивации Челябинской городской свалки. В ходе встречи представители ФГУП «РосРАО» проведут презентацию проекта, а также ответят на вопросы местного самоуправления, профильных органов исполнительной и законодательной власти, представителей общественных экологических организаций, научного и экспертного сообщества.

Напомним, городская свалка работала в Челябинске с 1949 года и была закрыта в сентябре прошлого. Ее рекультивация запланирована на лето 2019 года, об этом глава региона Алексей Текслер заявил на экологическом форуме «Чистая страна».

Присоединиться к прямой трансляции заседания можно 21 мая (вторник) с 14:00 до 16:00 на сайте 1obl. tv и соцсетях «Первого областного».