Проект челябинского кампуса стал победителем всероссийской премии

Это уникальный для России образовательный кластер

Проект межуниверситетского кампуса Челябинской области стал обладателем премии «Ведомости. Импульс» в номинации «Образование XXI века». Награждение лучших инвестиционных проектов и управленческих команд страны состоялось 5 декабря в Москве. Награду министру образования и науки Челябинской области Виталию Литке и гендиректору Челябинской концессионной компании Алексею Шулепову вручил зампредседателя правительства России Александр Новак, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области.

«Эта победа подтверждает высокую оценку слаженной работы всех участников: проектной группы, подрядчиков, университетов и коллектива министерства. В реализации проекта огромную роль играет поддержка региона и лично губернатора Алексея Текслера. Уже сегодня мы работаем над содержательным наполнением кампуса, и в ближайшей перспективе нам предстоит защита продуктовых программ»,— рассказал Виталий Литке.

Проект межуниверситетского кампуса — уникальный для страны образовательный и инфраструктурный кластер. Он объединяет семь региональных вузов: Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Международный институт дизайна и сервиса и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлен на создание современной образовательной экосистемы мирового уровня.

«Мы планируем открыть шесть гостиниц второго этапа к началу следующего учебного года. Мы вошли в первую волну отбора программы строительства кампусов и являемся первопроходцами в разработке технологий и нормативной базы. Наш опыт успешно используют коллеги из второй и третьей волн»,— уточнил Алексей Шулепов.

Премия «Ведомости. Импульс» — ведущая профессиональная награда в сфере инвестиций. Ее вручают сильнейшим управленческим командам страны и проектам, формирующим новый облик России. Цель премии — стимулировать инвестиционный рынок, создать площадку для обмена опытом и отметить социально-экономический эффект от реализации крупных проектов.

«Эта победа подчеркивает высокую значимость и инвестиционную привлекательность проекта кампуса, а также подтверждает его соответствие самым строгим критериям эффективности, масштаба и социально-экономического воздействия»,— отметили в Минобрнауки региона.

Строительство кампуса идет в соответствии с графиком, сообщал ранее губернатор Алексей Текслер. На сегодняшний день две гостиницы первого этапа заселены студентами, готовность шести гостиниц второго и третьего этапов — почти 70%. Кроме того, в рамках третьего этапа запланировано строительство учебно-научного и многофункционального комплексов.