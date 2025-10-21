Алексей Текслер доложил о ходе строительства межвузовского кампуса в правительстве РФ

Работы идут в соответствии с графиком

Губернатор Алексей Текслер рассказал о ходе строительства межвузовского кампуса в Челябинске на совещании в правительстве России, посвященном реализации проектов по созданию кампусов в российских регионах. Глава региона отметил, что работы идут в соответствии с графиком, а также сообщил о намерении увеличить количество работников, передает правительство Челябинской области.

Две гостиницы первого этапа уже второй учебный год заселены студентами вузов — участников проекта. Гостиницы второго и третьего этапов готовы более чем на 65%. Как и планировалось, все шесть гостиниц введут в эксплуатацию весной-летом 2026 года.

Кроме того, в марте этого года было получено положительное заключение Госэкспертизы на строительство учебно-научного и многофункционального комплексов. Эти работы будут выполнены в рамках третьего этапа.

«Сейчас на объектах второго и третьего этапов трудится свыше 850 человек. Поставили задачу увеличить их число до 1000. Мы постоянно мониторим и контролируем процесс. Все задачи, которые стоят перед нами, будут выполнены»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, строители уже закладывают фундамент учебно-научного и многофункционального центров.

При строительстве межвузовского кампуса особое внимание уделяют также общественному пространству. Объект включает в себя зоны отдыха с кафе, магазинами и прогулочными зонами.