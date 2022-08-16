Продукцию челябинского ГУФСИН представили на форуме «Армия‑2022» в Подмосковье

Посетители смогут увидеть результаты работы осужденных

В подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит выставка продукции, в том числе изготовленной южноуральскими осужденными, в рамках военно-технического форума «Армия-2022». Посетить выставку все желающие смогут до конца этой недели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

В этом году на выставке представлено свыше 28 тысяч экспонатов, среди которых форменное обмундирование для министерства обороны, коммунально-бытовое оборудование, сувениры, специальные одежда и обувь и многое другое. Всего представлено более 100 наименований.

«Образцы продукции ГУФСИН области демонстрирует на площади более 18 кв. м. Каждый посетитель может увидеть и оценить результат труда осужденных, находящихся в местах лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

Форум «Армия-2022» — это конгрессно-выставочное мероприятие, имеющее международное значение. Участие в нем принимают около полутора тысяч предприятий и организаций из 72 государств.

Напомним, на форуме работает большая делегация от Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.