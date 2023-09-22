Челябинская область присоединилась к всероссийской акции «Вахта памяти»

Сотрудники регионального ГУФСИН возложили цветы к Мемориалу солдатам правопорядка

Сегодня, 22 сентября, в южноуральской столице прошел митинг у Мемориала солдатам правопорядка. Сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области присоединились к всероссийской акции «Вахта памяти». Ее цель — почтить память сотрудников УИС, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

В митинге приняли участие руководство, личный состав и ветераны УИС региона. Открыл мероприятие врио заместителя начальника ГУФСИН области Сергей Третьяков. Обращаясь к присутствующим, офицер отметил, что мужество и героизм сотрудников ГУФСИН области Сергея Брюханова, Игоря Голубков, Евгения Ряховского, Анатолия Дрища, Александра Рычагова и Ивана Шестакова никогда не будут забыты. Затем слово было предоставлено начальнику отделения обеспечения ОСН «Урал» Александру Поспелову и вдове одного из погибших героев — Ирине Ряховской.

В День памяти состоялось и заупокойное богослужение. Панихиду по усопшим в Храме в честь всех Святых совершил помощник начальника ГУФСИН области по работе с верующими, иерей Евгений Кулаков. Присутствующие зажгли поминальные свечи.

Завершением Всероссийской акции «Вахта памяти» стала встреча руководства ГУФСИН области с родственниками сотрудников УИС, погибших при выполнении служебных обязанностей. Она получилась очень искренней и душевной: матери и жены вспоминали о жизни безвременно ушедших сыновей и мужей, а коллеги о совместной службе.