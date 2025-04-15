«30 лет не вытаскивала изо рта сигарету»: продавец из Чесмы потеряла голос из‑за привычки курить

Медики ЧОКБ рассказали об опасности никотина и новомодных курилок

Привычка курить — обычные сигареты и «безобидные» электронные — может оставить человека без голоса. К докторам Челябинской областной клинической больницы каждый год обращаются сотни таких людей. Свою историю накануне Всемирного дня голоса, который отмечают 16 апреля, рассказала Татьяна — продавец из Чесмы.

Курить Татьяна начала в 20 лет. Пагубная привычка затянула настолько, что на день женщина покупала себе по две пачки курева.

«Я 30 лет не вытаскивала изо рта сигарету. Со временем начала замечать, что голос осип, а в последнее время появились спазмы. К вечеру я уже не могла говорить, до такой степени сжимало связки. Это и заставило обратиться к врачу», — говорит Татьяна.

Медики обнаружили у Татьяны ларингит курильщика — отечный фиброматоз, он же болезнь Рейнке — Гайека: из-за воздействия никотина на голосовых складках женщины образовался нарост, мешающий говорить.

«Часто пациенты обращаются к нам уже на такой запущенной стадии, когда им трудно дышать. Но у Татьяны дыхание пока не страдало. Консервативное лечение было неэффективным. Поэтому мы провели операцию — при помощи эндоскопа удалили нарост на связках», — говорит врач-фониатр, заведующая хирургическим отделением консультативной поликлиники ЧОКБ Тансылу Бичурина.

В течение ближайшего месяца Татьяне нужно соблюдать голосовой покой — стараться не разговаривать даже шепотом, а также делать специальные упражнения, которые помогают разработать связки. Медики говорят, что прогноз хороший: голос обязательно восстановится, но станет звонче.

«Воздействие никотина на слизистую гортани способно вызвать и другие заболевания, например кератоз. По сути, это предрак. И если курить не бросить, рак развивается. Рак гортани сейчас молодеет. Если раньше он встречался только у мужчин, то сейчас им болеют и женщины», — продолжает рассказывать Тансылу Бичурина.

На ранних стадиях рак голосовых связок не вызывает болевых ощущений. Заподозрить недуг можно только по осиплости голоса. Но хрипота мало кого пугает. Лишь когда появляется дискомфорт при глотании, люди идут к врачу. А это уже третья-четвертая стадия онкологии, которая требует операции.

Все операции при раке гортани калечащие. Хирурги удаляют либо часть гортани, либо всю гортань — и человек лишается возможности говорить либо ходит со стомой в гортани и говорит голосом робота.

Медики отмечают, что болезни гортани вызывают не только обычные сигареты, но и электронные, которые часто использует молодежь и даже беременные женщины.

«В вейпах содержится глицерин и пропиленгликоль, который под воздействием высокой температуры превращается в очень токсичный препарат», — отмечает Тансылу Бичурина и призывает земляков отказаться от вредной привычки.

Тем, кто не курит, специалисты также советуют беречь свой голос. Особенно если голос — ваш рабочий инструмент. На прием к фониатрам часто приходят певцы, актеры, телеведущие, учителя, юристы и даже батюшки.

На прием к фониаторам часто приходят представители голосоречевых профессий

«Если вы представитель голосоречевой профессии, обязательно соблюдайте голосовой режим: не забывайте про отдых после работы. Бросьте курить. Соблюдайте диету: забудьте про семечки и орешки, газированные напитки. И не забывайте, подобно спортсменам, разогревать связки перед голосовой нагрузкой. Не забывайте, что голос „просыпается“ через 2—2,5 часа после пробуждения», — говорит фонопед-логопед консультативной поликлиники ЧОКБ Ирина Тверская.

Кстати, сегодня медики отмечают приток пациентов с проблемными связками после пандемии коронавируса.

«После ковида стало много парезов и параличей гортани. Если голос осип, охрип, человек не может проговорить длинную фразу, он устает, у него получается шум к концу, появляется речевая одышка, — лучше не затягивать и показаться врачу», — призывает Ирина Тверская.

Каждый год до 200 человек из Челябинской области узнают, что у них рак гортани. Если случай запущенный, опухоль удаляют вместе с гортанью, после чего человек теряет возможность говорить. Как живут люди, потерявшие голос в результате такой операции, читайте в материале ИА «Первое областное».