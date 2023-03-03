Как живут челябинцы, победившие рак, но потерявшие возможность говорить

Все они получают бесплатные голосовые протезы от государства

Каждый год до 200 человек из Челябинской области узнают, что у них рак гортани. Если болезнь удается поймать на I и II стадиях, опухоль вырезают без особых последствий. На III и IV стадии ее удаляют вместе с гортанью — после этого человек теряет возможность что-либо говорить. Как живут люди, потерявшие голос в результате такой операции, читайте в материале ИА «Первое областное».

Восемь лет назад у Эвелины Роговой из Челябинска начал садиться голос. Потом челябинка начала замечать, что ей трудно глотать и дышать. Но врачи видимых причин недуга не находили. Когда симптомы обострились настолько, что женщина начала задыхаться, она обратилась к московским специалистам. У Эвелины нашли онкологию III стадии, женщине вырезали гортань.

«Думала: сейчас мне сделают операцию — и я запою! Потеря голоса стала для меня шоком. Но потом пришло осознание: вместо голоса я могла потерять жизнь»,

— рассказывает Эвелина.

Из Москвы челябинка вернулась с трахеостомой. Дышать ртом или носом больные с удаленной гортанью уже не могут. Вдыхать воздух приходится через дырочку в шее, к которой при операции подводят трахею. Причем в таком состоянии можно поставить «пищеводный голос». Больные учатся говорить, но их новый голос больше похож на шепот. Эвелина Рогова научилась так говорить, но из-за астмы не может разговаривать «пищеводным голосом» постоянно — задыхается. На помощь женщине пришли челябинские врачи. В областном онкоцентре ей установили протез, который значительно облегчает воспроизведение звуков.

«Конечно, голос выходит не мой, а чужой. Когда я впервые пришла с протезом домой и окликнула свою собаку, она застыла в недоумении. Еще одно неудобство — при разговоре постоянно приходится нажимать на горло: чтобы регулировать поток воздуха. И все же я могу говорить!»

— замечает челябинка.

Василий Фирсов столкнулся с осиплостью голоса около года тому назад. Сначала думал: простыл. Пытался лечиться доступными средствами. Но осиплость не проходила, а позже также появилась одышка.

«С походом к врачу я, конечно же, затянул. А когда попал к доктору, у меня нашли онкологию III стадии. И сразу направили на операцию. Голосовой протез мне поставили сразу. Так что без голоса я провел какие-то десять дней, пока нельзя было говорить, чтобы зажили послеоперационные раны»,

— рассказывает Василий.

После вмешательства мужчине оформили инвалидность. Но он рад, что сегодня по-прежнему может разговаривать и работать — его жизнь продолжается.

«История каждого пациента по-своему уникальна. Но есть и общие моменты. У всех болезнь начиналась со стойкой осиплости голоса. Кто-то тянул с визитом к врачу. Кого-то лечили узкие специалисты, но эффекта это не давало. А ведь, чтобы заподозрить рак, иногда достаточно просто поговорить с пациентом, посмотреть на гортань. И вопрос пяти-десяти минут»,

— говорит заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи Челябинского клинического центра онкологии и ядерной медицины Александр Гузь.

В 2022 году в Челябинской области выявили 162 случая рака гортани: 140 случаев — у мужчин и 22 — у женщин. В 90% случаев к онкологии привела привычка курить.

В пятницу, 3 марта, Ассоциация онкологов и радиологов Челябинской области провела научную конференцию, на которой обсуждали опыт и перспективы ведения пациентов с раком в области шеи и головы.

«Отделение опухолей головы и шеи нашего онкоцентра — одно из самых активно оперирующих отделений. Количество пациентов с этой локализацией рака в Челябинской области больше, чем в среднем по УрФО и России. Но и результаты лечения у нас лучше. Сегодня мы также хотим услышать своих пациентов: какие проблемы, вопросы у них существуют. Мы стремимся к тому, чтобы после лечения они не просто жили дольше, а жили в хорошем качестве»,

— говорит главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев.

Голосовые протезы всем пациентам устанавливают бесплатно, меняют каждые несколько месяцев — тоже.