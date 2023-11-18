Порывистый ветер и метели ожидаются в Челябинской области

В регионе похолодает до −6 градусов

Сегодня, 18 ноября, в Челябинской области будет ветрено, ожидается снег. В отдельных районах возможны метели. Температура воздуха будет минусовой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха утром приблизится к отметке −2°C, днем прогнозируют от −1 до −3°C. Ветер северной четверти 5—10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Облачно с прояснениями, слабый снег.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −1°C, местами ниже. Днем столбики термометров установятся в пределах от 0 до −5°C. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Возможны слабые метели. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.