Пробки на дорогах Челябинска достигли восьми баллов

Значительные заторы зафиксированы на северо-западе города

Снег, прошедший в Челябинске минувшей ночью, 27 декабря, стал причиной многочисленных аварий и восьмибалльных пробок этим утром. Рассказываем, на каких развязках образовались крупные заторы.

Движение значительно затруднено на северо-западе города: на улицах Чайковского, Куйбышева, Молодогвардейцев. Стоят автомобили на Комсомольском проспекте и проспекте Победы, в том числе из-за аварии. Пробки зафиксированы на нескольких отрезках улиц Братьев Кашириных и Университетской Набережной.

Большие пробки возникли на Свердловском проспекте и улице Северо-Крымской — там также зарегистрированы два ДТП. Непросто проехать по улицам Энгельса, Блюхера, Салтыкова. Многокилометровая пробка возникла на проспекте Ленина на участке от улицы Танкистов до Российской.

Затруднено движение на автодороге Меридиан в районе Копейского шоссе и на участке от проспекта Победы до улицы Механической. Серьезный затор возник на улице Первой Пятилетки.

Цены на такси сегодня утром выросли в два раза. Средняя стоимость поездки составляет 300 рублей.