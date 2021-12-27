В Челябинске такси подняли цены на поездки в два раза

Средняя стоимость варьируется в пределах 300 рублей

Сегодня утром, 27 декабря, сервисы такси в Челябинске подняли цены на поездки в два раза, несмотря на отсутствие больших пробок. Рассказываем, сколько горожанам придется заплатить за поездку с комфортом.

Преодолеть расстояние в несколько сотен метров горожанам предлагают за более чем 200 рублей. До центра города можно добраться за 270 рублей и более. Челябинцам, проживающим в отдаленных от центра районах придется отдать более 400 рублей. Для тех, кому этим утром необходимо в аэропорт или на железнодорожный вокзал, стоимость поездки составит около 500 и 300 рублей соответственно.