Пробки на дорогах Челябинска достигли семи баллов

Рассказываем, какие улицы лучше объехать

Сегодня, 14 февраля, пробки в Челябинске оцениваются в семь баллов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», крупные заторы зафиксированы на северо-западе и в центре города.

Серьезные пробки образовались на улице Профессора Благих. Затруднено движение на нескольких участках Комсомольского проспекта и проспекта Победы, а также улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Небольшая пробка возникла на улице 40-летия Победы на подъезде к улице Братьев Кашириных.

Серьезные заторы зафиксированы на нескольких участках Свердловского проспекта, а также улицы Труда. Стоят автомобили на улице Кирова на подъезде к улице Братьев Кашириных. Затруднено движение по улицам Энгельса, Блюхера и Воровского, а также Дзержинского и Игуменке. Большая пробка возникла и на проспекте Ленина на участке от улицы Рождественского до улицы Свободы.

Сервисы такси сегодня утром подняли цены на поездки более чем в два раза.