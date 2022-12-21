Призывной возраст нужно увеличить до 21 года — Сергей Шойгу

Министр обороны внес ряд предложений на расширенном заседании при президенте РФ

Возраст призыва граждан нужно поэтапно увеличить с 18 лет до 21 года, а предельный — поднять до 30 лет. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА «Новости».

Кроме того, на совещании прозвучали еще несколько ключевых тезисов, касающиеся задач на 2023 год и структурных изменений в вооруженных силах:

— гражданам предлагается дать возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу;

— численность ВС РФ нужно довести до 1,5 млн военнослужащих, а контрактников — до 695 тысяч человек;

— предлагается создать два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС — Московский и Ленинградский военные округа;

— в стране нужно воссоздать войсковые ремонтные органы, которые практически исчезли после перехода на аутсорсинг в 2008-2012 годах;

— на северо-западе страны требуется принять меры по созданию группировки войск с учетом стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России.

«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы — это хорошо всем известно, — которые следует оперативно решать. <...> Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями, обновление требует обновления системы гражданской и территориальной обороны, взаимодействие с промышленностью. <...> Cледует улучшить систему накопления и хранения вооружения военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации», — прокомментировал Владимир Путин и одобрил предложения министра обороны по структурным изменениям в вооруженных силах.