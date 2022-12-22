Институт русского языка назвал слово года в России

Внезапно это «наследие»

Словом года в России назвали «наследие». По данным московского Института русского языка им. Пушкина, именно это слово в 2022 году употребляли чаще обычного. В основном в сочетаниях «культурное наследие», «объект наследия», «наследие в России».



При этом исследователи намеренно исключили из анализа все слова, связанные с военной или политической повесткой. Чтобы, как отмечают представители института, «найти слово позитивного звучания и общественной поддержки».



Слово года выбирается на основе анализа данных о публикациях и запросах пользователей в сети интернет. Количественные и качественные методы применялись по отношению к статистическим данным Wordstat.yandex, системы аналитики «Медиалогия» и базе данных «Интегрум».



Ранее словами и словосочетаниями года в разных странах мира стали goblin mode («режим гоблина») и permacrisis («пермакрайсиз» — «постоянный кризис»).

