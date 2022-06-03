Прокуратура добивается от администрации Коркино организации приюта для бездомных собак

В мэрии готовы выделить участок для его строительства, но средств на возведение приемника нет

Прокуратура Коркино провела проверку о фактах нападения собак на жителей района, опубликованной в СМИ. Прокурор города вынес представление главе района с требованием организовать мероприятия по отлову бездомных животных, а также организовать приют для их содержания в течение ближайшего года. В администрации ИА «Первое областное» ответили, что готовы предоставить площадку для строительства приюта, но средств на его возведение на данный момент у мэрии нет.

«Установлено, что администрацией района не исполняются мероприятия по обращению с животными без владельцев. Прокуратурой города направлено исковое заявление возложить обязанности на администрацию района в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу создать приют для содержания животных», — уточнили в ведомстве.

В администрации ИА «Первое областное» рассказали, что для отлова бездомных животных правительством Челябинской области Коркинскому району в 2021 году было направлено 654,2 тыс. рублей, в 2022 году — аналогичная сумма.

«Учитывая значимость ситуации с безнадзорными животными, дополнительно из местного бюджета для ее улучшения в 2021 году выделялось 500 тыс. рублей, а в 2022 году уже выделено более 398 тыс. рублей. Также на рассмотрение депутатов района готовится проект решения о внесении изменений в бюджет о выделении еще 300 тыс. рублей», — ответили в администрации.

Сейчас отлов безнадзорных животных на территории района по заключенному контракту осуществляет челябинская областная общественная благотворительная организация защиты бездомных животных «БиМ». Она же проводит необходимые ветеринарные процедуры. Но для регулирования их численности этих мероприятий недостаточно. К тому же, возвращенные животные также собираются в стаи и представляют опасность для жителей.

«Администрация заинтересована в постройке приюта для безнадзорных животных на территории района и готова предоставить для этих целей земельный участок. Но, в связи с отсутствием полномочий и финансовых средств, создание приюта в районе на данный момент не представляется возможным. Администрацией Коркинского района неоднократно направлялись обращения в различные органы власти, в том числе и в Государственную Думу РФ, по изменению действующего законодательства, в котором имеются пробелы», — добавили в мэрии.

Напомним, что в 2021 году открыт межмуниципальный приют на территории Агаповского района, а в 2022 году планируется открытие такого же приюта в Сосновском районе.