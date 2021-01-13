В Челябинской области готовят купели для крещенских омовений

Некоторые муниципалитеты сократили их количество из-за пандемии

Уже через несколько дней православные верующие будут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение. А одним из главных ритуалов в этот день является окунание в освященную ледяную воду, которая должна смыть все грехи, накопленные за год.

На Южном Урале традицию чтут. В городах и районах Челябинской области традиционно готовят крещенские купели, в которые с 18 на 19 января окунаются десятки тысяч людей. Обустройством мест купания занимаются местные власти.







Так, в Челябинске в этом году будет организовано 5 официальных мест купания. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Все иордани будут открыты для купания с 18 часов 18 января до 15 часов 19 января.

«Две иордани традиционно будут работать в Центральном районе на Шершневском водохранилище: на территории пляжа „Западный“ и в микрорайоне Сосновка по ул. Красных Казаков, 1. На озере Смолино — в Советском районе рядом с гостиничным комплексом „Смолино-Парк“ по ул. Чапаева, 114. На озере Первое в Тракторозаводском районе: напротив входа на городской пляж по переулку Мамина, 1а и на пляже „Восточный берег“ по проспекту Давыдова, 7», — рассказали в администрации Челябинска.

В Копейске в прошлые годы организовывали четыре купели, в этом году их сократили до двух. Как сообщает один из городских телеграм-каналов, сделано это из-за пандемии коронавируса. В ночь с 18 на 19-е в городе-спутнике Челябинска искупаться официально и безопасно можно будет на Суворовских Банях и в пруду у храма Покрова Пресвятой Богородицы в центре Копейска. На месте будут дежурить оперативные службы.







В Саткинском районе иордань по традиции вырежут на городском пруду в Старой части города, в районе «лягушатника». Глава Александр Глазков уже распорядился о том, чтобы на выбранном месте организовали прорубь и сходни для безопасного входа и выхода людей из воды. Экстренные службы и полиция будут дежурить на месте с 23 часов 30 минут 18 января до 3 часов 19 января.

По одной иордани оборудуют в Каслинском районе и Златоусте.

«В Златоустовском городском округе будет организована одна купель в селе Веселовка на реке Ай. Безопасность людей будут обеспечивать сотрудники МЧС и полиции, медики и Управление муниципальной милиции», — пояснили в администрации округа.

В Верхнем Уфалее процесс купания в этом году сократят. В городе также будет оборудована одна купель на городском пруду. Официально пройти обряд окунания здесь можно будет только днем 19 января с 12 до 14 часов. На месте также будут дежурить «скорая», МЧС, а согреться можно будет в теплом автобусе.



Сотрудники МЧС напоминают всем, кто собирается совершить священный обряд окунания в иордань: необходимо соблюдать все меры предосторожности. С собой к купели советуют взять теплый махровый халат, а в прорубь заходить в шерстяных носках. Совершенно неуместно перед купанием употреблять спиртные напитки.

Подробные рекомендации по купанию в крещенской купели можно прочитать в нашем прошлом материале.