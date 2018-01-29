/ Скрываемую отцом 10-летнюю девочку разыскивают судебные приставы

Ребенка в Магнитогорске ждет мама.

Судебные приставы вновь встали на защиту мамы, от которой скрывают родную дочь. В этот раз ситуация произошла в Магнитогорске. Еще в 2016 году суд постановил, что 10-летняя Лиза должна жить с мамой. Ребенка, удерживаемого отцом в Московской области, отыскали, но через год стало известно, что дочь маме не вернули. Тогда приставы вновь начали поиски Лизы.



В ходе розыскных мероприятий проверены все предполагаемые адреса возможного нахождения указанных лиц, но ни по одному из проверенных адресов они не проживают. Должник по исполнительному производству на связь не выходит. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Всех, кто знает о местонахождении 10-летней Елизаветы Сергеевны Игумновой и ее отца, Сергея Васильевича Игумнова, просят обратиться по одному из телефонов.\

— Отдел организации розыска должников и их имущества УФССП России по Челябинской области 8 (351) 252-34-95;

— дежурная часть Управления 8 (351) 252-53-00;

— круглосуточный «телефон доверия» 8 (351) 252-53-02.

Напомним, ранее судебные приставы помогли жительнице Брединского района. Ей полугодовалую дочь отказывались передавать отец и бабушка ребенка. Сами они видят ситуацию по-другому. По их словам, мать оставила дочь на них, и не собиралась ей заниматься. Правых в произошедшем определит суд.