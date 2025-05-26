Приставы Челябинской области проведут единый день приема по алиментам

Принимать посетителей будут в порядке живой очереди

В среду, 28 мая, все подразделения судебных приставов Челябинской области проведут единый приемный день по вопросам взыскания алиментов и иным вопросам, связанным с соблюдением прав и интересов детей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП региона.

«Прием граждан начнется в 9 часов и продолжится до конца рабочего дня — до 18 часов. Принимать посетителей приставы будут в порядке живой очереди», — отмечают в пресс-службе.

А с 26 по 30 мая 2025 года будет работать горячая линия по вопросам взыскания алиментов, порядка общения с детьми, а также розыска должников и несовершеннолетних. Звонить можно с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 13:45) по телефону (351) 255-34-13.

Акция приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня.

Между тем с 25 мая 2025 года на сайте ФССП появился единый реестр должников по алиментам. Сейчас в него включены около 188 тысяч злостных неплательщиков со всей России.

Ранее судебные приставы-исполнители Челябинской области перешли на прием посетителей по талонам.