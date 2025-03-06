Приставы Челябинской области переходят на прием посетителей по талонам

Новые правила начнут действовать с 11 марта

На Южном Урале запустили систему электронной записи на прием к судебным приставам-исполнителям, сообщает пресс-служба ГУ ФССП Челябинской области.

«Такая система записи позволит приставу заранее подготовиться к приему», — отмечают в пресс-службе.

Для записи на прием к приставу необходимо:

— зайти на официальный сайт ГУФССП России по Челябинской области: r74.fssp.gov.ru;

— нажать на синий баннер «Запись на личный прием» на главной странице;

— авторизоваться через портал госуслуг;

— заполнить форму заявки и отправить.

Уведомление о записи придет в личный кабинет на «Госуслугах» и на электронную почту. Записаться можно не более чем на 30 дней вперед. Важно отменять запись, если визит не состоится, чтобы освободить место для других граждан.

Граждане, которые не могут записаться онлайн, смогут получить помощь от дежурных сотрудников в подразделениях ГУФССП. За помощью также можно обратиться по телефону (351) 252-53-18 или в Центр телефонного обслуживания по номеру (351) 255-34-14.

По телефону главного управления нам сообщили, что новые правила приема посетителей начнут работать с 11 марта. При этом приставы перестанут принимать посетителей в порядке живой очереди — без талона к специалистам можно не приходить.