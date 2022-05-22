Приложение челябинских разработчиков «Квартирка» подверглось ddos-атаке

Сервис атаковали с украинских IP-адресов

Приложение для аренды недвижимости от челябинских разработчиков «Квартирка» подверглось ddos-атаке с зарубежных IP-адресов, в том числе украинских. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» разработчик Сергей Ведерников, мощность атаки была 120 тысяч пакетов в секунду.

«Мощный ddos с зарубежных IP-адресов привел к неработоспособности ресурса для гостей и хозяев жилья. Пока специалисты справлялись с проблемой, мы искали источник. Подозревали и конкурентов, и заблокированных на сайте мошенников. Но источник атаки обнаружился на Украине! Мощность атаки на наш ресурс была 120 000 пакетов в секунду. На второй день атаки заблокировано 350 миллионов атакующих адресов. В основном из Германии, Нидерландов и Великобритании»,— рассказал он.

Сергей Ведерников отметил, что целью хакеров стали приложения в новом российском магазине приложений NashStore. При этом приложения выбирались по тематикам. «Квартирка» попала в тематику аренды недвижимости.

Напомним, ранее приложение челябинских разработчиков «Квартирка» стало одним из первых приложений для аренды недвижимости, которое включили в новый российский магазин приложений.