Приложение челябинских разработчиков для аренды жилья появилось в российском маркетплейсе NashStore

«Квартирка» стала первым подобным приложением, внесенным в магазин

Челябинское приложение для аренды и бронирования жилья «Квартирка» появилось в российском магазине приложений NashStore. Более того, оно стало первым одобренным и опубликованным приложением для аренды квартир и домов. Об этом сообщил разработчик приложения «Квартирка» Сергей Ведерников.

«Приложение для бронирования жилья „Квартирка“ является аналогом американского сервиса Airbnb, прекратившего свою деятельность в РФ, и позволяет безопасно бронировать и арендовать квартиры, комнаты и дома в городах России и ближайшего зарубежья. „Квартирка“ стала первым одобренным и опубликованным в NashStore приложением для бронирования и аренды частного жилья», — рассказал он.

Также он отметил, что на сегодняшний день в приложении, разработанном в 2007 году, размещено более 55 тысяч объектов. А в майские праздники с помощью «Квартирки» жилье нашли 3,5 тысячи туристов.

Подробнее о сервисе «Квартирка» можно узнать в материале корреспондента Первого областного информагентства.

Магазин приложений NashStore для Android — это российский аналог Google Play. На сегодняшний день там размещены более тысячи приложений, в том числе заблокированный в Google Play из-за санкций «Альфа-Банк».