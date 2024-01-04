Десятки жителей Чурилово пожаловались на отравление после заказа роллов к новогоднему столу

В ресторане доставки проводят проверку

Жители Чурилово оставили десятки негативных отзывов в группе ресторана доставки «СушиПицца74» во «ВКонтакте» после употребления роллов в новогоднюю ночь. Люди пожаловались на диарею, боли в животе и повышение температуры.

«Отравление. Вся семья. Заказывала на Зальцмана, 10 31 декабря», — написал житель Чурилово.

«Скупили половину аптеки, улучшений пока нет», — оставила отзыв жительница Чурилово. «Заказывали 31 декабря. Два человека оказались в больнице. Остальные члены семьи третий день лежат дома с рвотой и температурой», — поделились пользовательница соцсети.

«Дети с температурой под 40, мужа увезли в инфекционное отделение», — написала Наталья Петрова.

И подобными отзывами пестрит весь раздел обратной связи компании. Все отравившиеся заказывали роллы и суши в филиале по улице Зальцмана.

«31 декабря филиал на Зальцмана, 10 выполнил более 500 заказов. Мы получили несколько обращений от клиентов по поводу отравления. Мы всегда следим за качеством и свежестью продуктов. Соблюдение санитарных норм всегда было приоритетом для „СушиПицца74“. Работа филиала на Зальцмана, 10 приостановлена до выяснения всех обстоятельств», — прокомментировали в компании.