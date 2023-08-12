Причиной лесных пожаров в 99% случаев является человек

Развенчиваем популярные мифы о природных возгораниях

Лесные пожары наносят огромный вред природе. После них леса восстанавливаются десятилетиями. Кто-то считает, что причиной лесных пожаров является ветер или грозы, однако на самом деле в возникновении пожара в большинстве случаев виновен человек. На правительственной платформе «Объясняем.рф» развенчали популярные мифы о лесных пожарах.

Миф № 1: жечь траву полезно, это помогает новой лучше расти. Также огонь убивает клещей и других вредных насекомых.

Правда: от огня страдают и погибают мелкие животные, а также сгорают почки и семена растений. Вредные насекомые и клещи, почувствовав дым, перемещаются в безопасное место, и после пожара их становится не меньше. Траву нужно косить и убирать, а не жечь. Пользы лесу от выжженной травы нет. Кроме того, весной из-за пала травы возникает до 90% лесных пожаров.

Кстати, за пал травы гражданам грозит штраф до 40 тысяч рублей, а в условиях действия особого противопожарного режима — до 50 тысяч рублей.

Миф № 2: пожар уничтожает все деревья на своем пути.

Правда: низовой пожар не вредит высоким деревьям, поэтому от него гибнет не весь лес. Например, в 2022 году в России огонь прошелся на площади 3,3 миллиона гектаров, а деревья пострадали на площади 52,2 тысячи гектаров. Однако от пожаров страдает лесная подстилка — напочвенный покров.

Миф № 3: лесные пожары начинаются из-за жары, засухи и ветра.

Правда: в 99% случаев причиной лесного пожара является неосторожное обращение человека с огнем.

Миф № 4: лесные пожары устраивают «черные лесорубы», чтобы скрыть следы своего преступления.

Правда: каждый случай природного пожара тщательно расследуется, поэтому «черным лесорубам» вряд ли хочется привлекать к своей деятельности пристальное внимание. Кстати, виновным в уничтожении леса огнем грозит штраф в размере двух миллионов рублей.

В этом году в Челябинской области ситуация с лесными пожарами обострилась уже в начале апреля из-за жаркой и сухой погоды. Менее чем за две недели было зафиксировано более 70 лесных пожаров. 12 апреля на территории региона ввели особый противопожарный режим, который отметили только в конце июня.