Президент утвердил челябинца атаманом Оренбургского казачьего общества

Теперь он возглавляет казаков в пяти регионах России

Президент России утвердил Игоря Цыганова, уроженца Челябинской области, в должности атамана Оренбургского войскового казачьего общества. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравивший Игоря Цыганова с назначением.

В своем поздравлении Алексей Текслер подчеркнул, что это назначение — знак высокого доверия к Игорю Цыганову со стороны президента РФ. Он также отметил важность того факта, что представитель Челябинской области теперь возглавляет реестровых казаков в пяти регионах России.

«Будем работать дальше, сообща решать вопросы безопасности, патриотического воспитания, развития давних казачьих традиций. Успехов Вам во всех начинаниях!», — отметил Алексей Текслер.

Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) — это одно из крупнейших реестровых казачьих объединений России, ведущее свою историю с 1574 года. Оно объединяет казаков на территории Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан.