Новым атаманом Оренбургского казачьего войска избрали челябинца Игоря Цыганова

За него проголосовало большинство казаков

Сегодня, 21 декабря, на отчетно-выборном круге Оренбургского казачьего общества избрали нового атамана. Им стал уроженец Челябинской области Игорь Цыганов. Как сообщили в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества, за него проголосовало абсолютное большинство казаков из Оренбургской, Свердловской, Челябинской и других областей.

Казачий генерал Владимир Романов, который возглавлял войско на протяжении 14 лет, подвел итоги своей работы, поблагодарил казаков и передал бразды правления новому атаману.

«За эти годы были созданы новые отделы, десятки новых станиц, выросло целое поколение атаманов и казаков, увеличилось почти в два раза количество казачьих обществ — до 138. На сегодняшний день более 10 тысяч казаков входят в состав войска»,— подчеркнул Владимир Романов.

Игорь Цыганов, вступая в должность, отметил, что продолжит намеченную линию работы.

Отметим, для Игоря Цыганова должность атамана не нова. Ранее он возглавлял казачье общество «Станица Верхне-Уфалейская», занимал должность атамана второго казачьего военного отдела ОВКО, а в июне 2024 года стал заместителем войскового атамана по Челябинской области. Награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».