/ Ресторан, выставивший за дверь инвалидов, взят на контроль общественников

Руководство заведения признает вину и предлагает компромисс

Посетители челябинского ресторана, расположенного на пешеходной Кировке, оказались в неприятной ситуации. В тот момент, когда клиенты заведения выбирали меню, охрана попросила их покинуть помещение, приняв за нетрезвых. На самом деле гостями оказались челябинцы с ограниченными возможностями. Отстоять свое право на нахождение в «Pretty Betty» им не удалось. Узнав о произошедшем, общественники решили проверить городское кафе. Они утверждают, что права девушки-инвалида могли быть нарушены, как и права сопровождающего ее мужчины.

Мы не оставим эту ситуацию без общественного контроля и внимания. После проверки будет проведен еще один тест, чтобы убедиться, что мы были услышаны и все замечания, если они будут, были устранены. Что касается работников этого кафе, мы проведем с ними беседу. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель Челябинского отделения «Молодой Гвардии» Маским Голощапов.

Руководство «Pretty Betty» рассказало, что конфликт уже улажен. Обе стороны претензий друг к другу не имеют. В качестве компенсации за причиненные неудобства пострадавшим клиентам предложили бесплатное меню в ресторане.

Мы не снимаем своей вины. Все произошло в вечернее время, когда много неадекватных клиентов. Сотрудники неправильно сработали, удалив из помещения людей, которых приняли за пьяных, но на самом деле это люди с ограниченными возможностями. У нас была проведена служебная проверка, виновные наказаны. Может быть, кто-то из них будет уволен. Клиентам, которых ошибочно удалили, принесены извинения, их пригласили на бесплатный ужин. — рассказал сайту «Первый областной» директор КРК «Мегаполис» Александр Одольский.

По словам руководителя, сотрудники кафе действовали по инструкции, не разобравшись в ситуации.