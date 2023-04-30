Преимущества посадки картофеля под соломой

Метод подходит для тех, у кого нет лишнего времени на огород

Если у вас есть садовый участок, но при этом мало свободного времени, предлагаем обратить внимание на один из упрощенных методов выращивания картофеля. Для этого лишь потребуется запастись соломой. Именно она позволяет обходиться без окучивания и частых поливов, а также избавляет от постоянной прополки, ведь сорняков в этом случае практически не бывает.

Участок, где будет выращиваться картошка, рекомендуется предварительно присыпать золой. На рыхлую увлажненную поверхность гряды раскладывают картофельные клубни в 30-40 см один от другого. Картофель при этом нужно немного вдавливать в землю. Затем его нужно слегка присыпать грунтом или просто накрыть соломой слоем в 20-25 см.

Солома выполняет роль мульчи, не дает прорастать сорнякам, а еще удерживает в почве влагу. Иногда вам понадобится добавлять соломки к картофельным кустам. И не забывайте снимать колорадских жуков.

Сбор первого урожая при этом способе выращивания картошки возможен уже через три месяца.

После выкапывания картофеля осенью, солома остается на месте, за счет этого почва весной будет рыхлой и удобренной.

Конечно, солома имеет и минусы: под ней вероятно появление полевых грызунов и слизней, а еще ее нельзя использовать на участках с растущим пыреем.

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