Нужно ли опасаться появления кротов на садовом участке

Животных мало интересуют овощи из вашего огорода

Если в огороде появляется крот, у большинства дачников случается паника, а все потому, что люди не осведомлены, что входит в рацион животных. На самом деле, их меньше всего интересует ваш урожай.

Крот из числа мелких насекомоядных животных, потому больше всего ему нужны насекомые. Кроты питаются дождевыми червями, медведками, проволочниками, слизнями, многоножками, гусеницами, личинками майских жуков, а также мышами, лягушками, змеями, ужами, ящерицами, землеройками. Как видите, в списке есть и те, кто точно может представлять угрозу садово-огородным культурам.

«Животные обладают компактной системой пищеварения и высоким метаболизмом, потому на полное переваривание корма у них уходит максимум пять часов. Так что они почти всегда в поисках еды. За сутки крот способен съесть объем пищи, равный его массе тела, а вот без корма он не проживет свыше 18 часов», — информируют зоологи.

Если крот и угощается корнеплодами, то лишь потому, что они случайно попались наряду с насекомыми, либо от длительного голода, когда плотоядной пищи отыскать не получилось. Организм крота нуждается в большом количестве энергии, так что у него не выйдет довольствоваться лишь растительной пищей.

Когда кроты приходят в сад, значит, они довольны условиями. Они любят рыхлую, «воздушную» почву с повышенной влажностью, заселенную дождевыми червями и прочими насекомыми. Еще кротов способно привлечь отсутствие видов, угрожающих их жизни.

Постоянное рыхление земли кротами сказывается на воздухопроницаемости грунта, что благотворно отражается на плодородности почвы. Если корневым системам растений случилось пострадать от животных — это чистая случайность, возможная в процессе рыхления.

Если на участке поселились кроты, но вы категорически против таких жителей, воспользуйтесь средствами-отпугивателями, которые не убивают животных, а просто вынуждают «переехать».