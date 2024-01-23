В Челябинск приехали представители девяти регионов, чтобы посетить цикл встреч и обучающих мероприятий, посвященных маркетингу и продвижению территорий. Они являются участниками программы «Гостеприимные города», сообщает АНО «Центр проектного развития».
В обучающей программе принимают участие представители городов Чусовой, Каменск-Уральский, Омск, Тула, Курск, Белев, Слюдянка, Городец и Иваново. Участники второй раз выбрали в качестве площадки для проведения мероприятия Челябинскую область.
Основная программа посвящена погружению в специфику региона и его месту на туристической схеме развития туризма, а также опыту реализации мастер-планов и развитию бренда Челябинской области.
«Ключевой фактор развития туризма на региональном уровне — кооперация субъектов, находящихся в одной макротерритории. В стоимости турпродукта логистика всегда очень дорогостоящая, поэтому более 55-65% туробмена происходит именно с соседними регионами. И только кооперация, очень тесное сотрудничество с коллегами поможет получить необходимый эффект в развитии туризма в регионе», — отметил генеральный директор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников.
Южный Урал за несколько лет достиг значительных результатов и является одним из лидеров в России по привлечению мер поддержки. В прошлом году регион получил на развитие туристской инфраструктуры порядка 1,14 миллиардов рублей.
Добавим, что программа «Гостеприимные города» продлится в Челябинской области до 26 января. Ее участники посетят Сатку и Златоуст, где их ждут встречи с местными органами власти и организациями, а также насыщенная экскурсионная программа.
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