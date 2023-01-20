Александр Перемыкин назначен заместителем главы Челябинска по строительству

Начальником управления градостроительных разрешений назначена Наталья Мельник

В администрации Челябинска новое назначение. Заместителем главы города по строительству стал Александр Перемыкин, который ранее занимал должность начальника управления градостроительных разрешений. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе мэрии.



Александр Перемыкин окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «промышленное и гражданское строительство». Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника до начальника строительного управления.

«Начальником управления градостроительных разрешений назначена Наталья Мельник», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Наталья Мельник с 2008 года работала в управлении архстройнадзора администрации Челябинска, с 2012-го — в главном управлении, затем в комитете архитектуры и градостроительства администрации Челябинска. В 2020 году заняла должность заместителя начальника управления градостроительных разрешений.