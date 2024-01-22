Предприятия в Челябинске заваливают снегом тротуары и дороги

Управление благоустройства усиливает работу по мониторингу вывоза снега

В Челябинске выросло число складирования снега, вывозимого с территории предприятий и организаций, на общественных пространствах, сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Участилось выявление случаев складирования на улицах, тротуарах, газонах снега, который вывозится с территории предприятий и организаций. На минувшей неделе управлением благоустройства выявлено также заужение проезжей части по этой причине, в частности, на улице Степана Разина, напротив магазина электроники», — сказал вице-мэр.

Он отметил, что работа по выявлению проблемных мест будет продолжена.

«Будем напоминать подрядчикам о том, что со сроками вывоза убранного снега они должны укладываться в одни-двое суток», — добавил Андрей Ксензов.

Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что вывоз снега в городе не должен прекращаться ни на минуту.

«Обращений очень много, даже не буду перечислять все улицы. Следует работать не только по обращениям, но и по местам, выявленным в ходе контроля», — сказала градоначальница.