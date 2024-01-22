В Челябинске выросло число складирования снега, вывозимого с территории предприятий и организаций, на общественных пространствах, сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
«Участилось выявление случаев складирования на улицах, тротуарах, газонах снега, который вывозится с территории предприятий и организаций. На минувшей неделе управлением благоустройства выявлено также заужение проезжей части по этой причине, в частности, на улице Степана Разина, напротив магазина электроники», — сказал вице-мэр.
Он отметил, что работа по выявлению проблемных мест будет продолжена.
«Будем напоминать подрядчикам о том, что со сроками вывоза убранного снега они должны укладываться в одни-двое суток», — добавил Андрей Ксензов.
Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что вывоз снега в городе не должен прекращаться ни на минуту.
«Обращений очень много, даже не буду перечислять все улицы. Следует работать не только по обращениям, но и по местам, выявленным в ходе контроля», — сказала градоначальница.Добавим, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что за неделю в южноуральской столице качество уборки снега проверено во дворах почти 500 домов, в 60 нашли нарушения, возбуждены административные дела. По той же причине выписано порядка 200 штрафов дорожникам.