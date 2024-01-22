Почти 200 штрафов получили дорожники за плохую уборку снега в Челябинске

Мэр Наталья Котова поручила заставлять рабочих убирать наледь с дорог

В Челябинске ежедневно проводят проверки уборки снега с улично-дорожной сети. На минувшей неделе подрядчики поработали плохо: по результатам проверок было выдано 255 предписаний, по 187 из которых уже вынесены решения о предъявлении штрафов. Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии поручила не доводить дело до предписаний, а заставлять рабочих убирать снег и наледь с улиц города.

«Контролировали на прошлой неделе устранение колейности и валов, сужения проезжей части, уборку остановок, пешеходных переходов. По итогам проверок достаточно много предписаний выдано — 255, их которых 46 в работе и по 187 уже вынесены решения о предъявлении штрафов. Эта работа продолжится. Основное внимание на этой неделе будет уделено вывозке снега», — отчитался замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Глава Челябинска Наталья Котова ответила, что жалоб на неудовлетворительное состояние проезжей части много. Штрафы штрафами, а снег должен быть убран и вывезен.

«Нужно добиваться, чтобы убирали заужения и наледь. По дорогам обращений много. Есть и Кирова, и Труда, и Российская, и проспект Победы. Есть по Карла Маркса, Мира, Жукова. Я вам могу много перечислять. Открываем мониторинг и смотрим и со всеми подрядчиками разговариваем. Я не думаю, что у них в приоритете платить штраф. В приоритете выполнить работу. Поэтому нужно требовать от них убирать наледь. Температура повышается, применяем противогололедные материалы и убираем», — поручила мэр.

Также она поручила при уборке снега с дорог сразу же очищать остановки общественного транспорта и тротуары.