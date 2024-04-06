Предприятия Челябинской области безвозмездно отправляют пострадавшим от паводка продукты

А местные жители кормят ликвидаторов подтоплений

Жители Челябинской области не оставляют друг друга в сложной паводковой ситуации. Так, в Нагайбакском районе на помощь пострадавшим пришли местные компании и депутаты. Они отправляют продуктовые наборы и необходимые вещи, передают наши коллеги из газеты «Всходы».





Доставляют продукты любыми возможными способами: машинами и даже лодками. Например, на плавсредстве через реку Курасан гумпомощь в который раз доставляют жителям поселка Копал. «Газель» с продуктами от одного из предприятий отправили в разные населенные пункты района.





В поселке Переселенческом, где сохраняется непростая паводковая ситуация, благодарные местные жители кормят обедами в местной школе ликвидаторов последствий подтоплений.





Подробнее о том, как юг Челябинской области встретил паводок, — в материале ИА «Первое областное».