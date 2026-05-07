Предприниматель из Челябинска продавал семена несуществующих растений

Они не были включены в Госреестр и имели плохую всхожесть

Сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры выявили грубые нарушения в сфере семеноводства у местного индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«Бизнесмен продавал 30 партий пакетированных семян, сорта которых не были включены в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию. Это прямое нарушение Федерального закона № 454-ФЗ „О семеноводстве“», — отмечают в пресс-службе.

Также специалисты отобрали пробы для лабораторных испытаний. Две партии — моркови и томатов — не соответствовали ГОСТу по показателю всхожести.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему также выдали предписание устранить нарушения.

