Как продавцы маркетплейсов обманывают садоводов

Тысячи несуществующих сортов продаются онлайн

На маркетплейсах стартовал садовый сезон. Но удобство покупки семян и рассады за пару кликов обернулось новой проблемой: на онлайн-площадках все чаще продают сорта, не прошедшие госиспытаний или вовсе не существующие в природе, сообщает портал Om1.ru.

Как работает схема

Покупателя привлекают картинкой, сгенерированной нейросетью: ягоды невозможных цветов, вымышленные гибриды, «клубничное дерево». Необычные названия («ослиные уши», «бакинский великан», «соленая карамель») создают иллюзию эксклюзива.

Описания обещают черную или голубую клубнику, смородину «ведьмины пальцы» с плодами до 15 граммов — что не соответствует биологии культур.





Маркетплейсы делают обман удобным: покупка совершается быстро, отзывы хвалят только доставку, а подлинность выясняется через месяцы, когда продавец уже сменил карточку.

Как не попасться

Главный ориентир — Государственный реестр селекционных достижений. Если сорта там нет, он либо не допущен к использованию, либо это маркетинговая выдумка. Риск — не только потраченные деньги, но и потерянное время, место на участке и целый сезон ухода.

Перед покупкой проверьте сорт в реестре, насторожитесь при невозможных обещаниях, читайте только отзывы с фото реального результата и избегайте продавцов без информации о производителе.

Если семена уже куплены — сохраните карточку, упаковку и чек, проверьте название в реестре и обращайтесь на площадку или в надзорные органы.