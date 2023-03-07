Праздничную подсветку включат на челябинской телебашне 8 марта

Объект украсят цветами и сердечками

8 марта, в Международный женский день, на челябинской телебашне включат подсветку с цветочными композициями и сердечками. Увидеть открытку на главной телебашне региона можно будет с 19:15 в праздничный день, сообщили в пресс-службе челябинского областного радиотелевизионного передающего центра.

«Традиционно Женский день — это день весны, женской красоты и нежности. Пусть в жизни наших женщин всегда будет много солнца, улыбок, любви и цветов»,— поздравил директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Сергей Скрылов.

Праздничную подсветку на челябинской телебашне включали и 23 февраля, когда страна отмечала День защитника Отечества.

Яркую подсветку жители Челябинска могли видеть и 27 февраля в поддержку людей с труднодиагностируемыми заболеваниями.