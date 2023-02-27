На челябинской телебашне включат подсветку в поддержку людей с редкими болезнями

Город участвует в акции второй год подряд

Челябинск вновь присоединился к всемирной акции «Загорается для редких» в поддержку людей с труднодиагностируемыми заболеваниями. Во вторник, 28 февраля, челябинская телебашня включит по этому случаю специальную яркую подсветку, сообщили сегодня, 27 февраля, в пресс-службе городской администрации.

Акция приурочена к Международному дню редких болезней, который отмечается в последний день февраля. Челябинск участвует в ней второй год подряд. Спецподсветку включат на башне в 19:00. Разноцветная иллюминация будут сменяться хештегами #Челябинскредкий и #Яредкий.

Аналогичные яркие архитектурные подсветки в этот день загорятся по всему миру. Примечательно, что в 2022 году Челябинск стал первым российским городом, который присоединился к этой акции.