Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря

Это один из важнейших церковных праздников

Сегодня, 4 декабря, православные христиане отмечают один из двунадесятых церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают, как праведные Анна и Иоаким привели свою трехлетнюю дочь Марию в храм. Подробнее об истории праздника, его смысле и традициях — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Праведные Анна и Иоаким до преклонных лет оставались бездетными и постоянно просили у Бога ребенка. В одной из таких молитв они пообещали, что, если малыш родится, они посвятят его Господу. Вскоре Анна забеременела. Через девять месяцев на свет появилась Мария. И когда ей исполнилось три года, Анна и Иоаким, как и обещали, повели ее в Иерусалимский храм.

До входа в храм вела крутая лестница, состоящая из 15 ступеней. И трехлетняя Мария с легкостью их преодолела, к удивлению всех присутствующих, в числе которых был и первосвященник Захария — отец Иоанна Крестителя. После он по велению свыше повел девочку в святая святых, куда разрешалось заходить только первосвященнику на особых условиях. Там он показал ей место молитвы.

В храме Мария оставалась до 17 лет — до обручения с Иосифом. Там девочка изучала Священное Писание, постоянно молилась и общалась с другими благочестивыми девами.

Смысл праздника

Этот день считается одним из главных праздников детского духовного образования и воспитания. На праздничных богослужениях священники говорят о важности приобщения детей к вере, а родители приводят своих детей, достигших семилетнего возраста, на первую исповедь — проводить это таинство раньше не принято.

Традиции и запреты

С этого дня христиане начинают готовиться к Рождеству Христову. За праздничным столом разрешено есть рыбу (в Рождественский пост позволено употреблять ее в пищу в определенные дни). При этом не следует заниматься тяжелой работой и увязать в домашних хлопотах.

В народе праздник Введения называли «воротами зимы». Наши предки считали, что с этого дня начиналась настоящая зима. А еще по этому дню определяли погоду на новогодние праздники. Так, если 4 декабря ударил мороз, значит, все январские праздники будут морозными, и наоборот.