Рождественский пост начинается у православных христиан с 28 ноября

Его называют Малой Четыредесятницей

С сегодняшнего дня, 28 ноября, у православных христиан начинается один из важнейших и многодневных постов — Рождественский. Он длится 40 дней — до самого Рождества Христова и призван подготовить верующих к светлому празднику. Подробнее о посте и о том, что можно и нельзя, — в материале ИА «Первое областное».

Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается в ночь с 6-го на 7-е января с восходом первой звезды. Несмотря на длительность, этот пост не самый строгий из всех существующих: мирянам можно употреблять крупы, грибы, овощи и зелень, фрукты, растительное масло, орехи, мед, постные хлеб и выпечку, соевое и растительное молоко. Рыба разрешена в определенные дни. При этом запрещены мясо и птица, молочные продукты, яйца и алкоголь. По воскресеньям и церковным праздникам разрешен бокал вина.

«Существует пять степеней строгости Рождественского поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая пища без масла, горячая пища с растительным маслом, горячая пища с растительным маслом и рыбой. Строгий пост держат монахи. Для мирян запрещены мясо, яйца и молочная продукция»,— говорят священнослужители.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям верующие могут есть горячую пищу с растительным маслом и рыбой. По средам и пятницам, в самые строгие дни поста, рыба запрещена.

Важно: от поста освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди, а также те, кто страдает различными заболеваниями. Не поститься могут и те, кто находится в путешествии, больнице или занимается тяжелым физическим трудом.

Священники подчеркивают, что смысл любого поста — это воздержание. И речь тут не только о еде: верующие должны ограничить себя от плохих мыслей и дел. Помочь в этом может постоянная молитва и посещение храма.

Немного истории

Рождественский пост является одним из самых древних: первые упоминания о нем встречаются в трудах святителей, написанных до V века. Длился он всего семь дней.

В 1166 году византийский император Мануил I и Константинопольский патриарх Лука Хризоверг провели собор, на котором было решено увеличить срок поста до сорока дней. До Руси новое предписание дошло не сразу — только в XII веке срок поста увеличили до нескольких недель по настоянию князя Андрея Боголюбского.