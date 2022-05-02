Правительство РФ разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

В России увеличили сумму жилищного кредита до 15 и 30 миллионов рублей

Правительство РФ разрешило россиянам сочетать льготную ипотеку с рыночной или другой субсидированный. Это позволит увеличить максимальную сумму кредита до 15 и 30 миллионов рублей. Об этом сегодня, 2 мая, в своем Телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 миллионов рублей в 4 регионах и 15 миллионов рублей в остальных. Подчеркну, что сумма льготного кредита остается на уровне 12 и 6 миллионов, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой»,— уточнил Марат Хуснуллин.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов, а действие льгот продлить до конца 2022 года.