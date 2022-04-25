Владимир Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 9 процентов

Президент РФ провел совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил снизить ставки по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов годовых и отметил, что действие льгот необходимо продлить до конца 2022 года. Информация об этом появилась на сайте Кремля.



«Мы не так давно установили ставку в 12 процентов, но ситуация сейчас складывается позитивная и поэтому возможно сделать шаг на снижение»,— рассказал президент России.

Владимир Путин также рассказал о поддержке ключевых отраслей экономики страны:

«Системообразующим предприятиям промышленности, торговли, аграрного сектора, нефтепереработки и строительной сферы предоставят возможность льготного кредитования. А ВЭБ. РФ предусмотрела для этих отраслей гарантию на общую сумму 800 миллиардов рублей»,— сообщил Президент.

Еще российские предприятия, которые производят товары для внутреннего рынка, получат отсрочку от страховых взносов. Точный список таких организаций позже определит Правительство РФ.