Правительство РФ профинансирует перевод частных домов на газовое отопление в Челябинске и Магнитогорске

Мера поможет снизить выбросы в воздух

Правительство Российской Федерации профинансирует перевод частных домов с угольного или печного отопления на газовое или электрическое в 12 российских городах, включая Челябинск и Магнитогорск. Средства для этого выделят в целях снижения объемов выбросов в атмосферный воздух. Проект постановления разработан Минприроды РФ, передает издание ТАСС.

В документе сообщается, что правила предоставления средств дополнены направлениями, которые включают приобретение, установку и монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, а также приборов учета и систем отопления.

Кроме того, из федерального бюджета выделят деньги для строительства или реконструкции объектов электросетевого хозяйства, которые находятся в собственности региона или города, необходимых для перевода частных домов на электрическое отопление. Также средства будут направлены на компенсацию части стоимости поставляемой в дома электроэнергии.

Предлагаемые меры должны помочь в реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов обсудили выполнение экологических соглашений, которые позволят снизить выбросы на 30% к 2024 году. Как доложил главе региона Коржов, работы идут по графику.