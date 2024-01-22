Пожарные предотвратили разгерметизацию газопровода во время возгорания на рынке в Челябинске

О тушении резонансного пожара рассказал замглавы регионального главка МЧС Владимир Ширшов

Пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске угрожал разгерметизацией газопровода, проходящего вдоль примыкающего комплекса «Европа-Азия». Для предотвращения угрозы прибывшие огнеборцы подали дополнительные стволы на охлаждение. О том, с чем еще столкнулись бойцы во время тушения резонансного возгорания, ИА «Первое областное» рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области по государственной противопожарной службе Владимир Ширшов.





Напомним, легендарный рынок «Восточный город» загорелся в пятницу, 19 января, около шести часов вечера. Его тушили почти три часа.

«Уже через 5 минут после получения сообщения о происшествии первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. По прибытии происходило открытое горение павильонов рынка. Все силы и средства были брошены на эвакуацию людей из опасной зоны пожара: несмотря на реальную опасность, собственники торговых точек пытались спасти свой товар и имущество. Достаточно сложно было выполнять действия по тушению и одновременно следить за безопасностью граждан. Тут неоценимую помощь оказывали правоохранители, не допуская людей в опасную зону», — рассказал Владимир Ширшов.

Для эффективного руководства тушением был создан оперативный штаб тушения пожара, назначены должностные лица, организовано взаимодействие со службами жизнеобеспечения, администрацией объекта.

«Объект пожара был обесточен в кратчайший срок. Специалисты газовой службы отключили подачу газа. Органы полиции и Росгвардии обеспечивали правопорядок и ограничивали доступ к месту пожара арендаторов павильонов. Сотрудники медицинской помощи осматривали эвакуированных граждан. Госавтоинспекторы перекрыли участок дороги для создания безопасных маневров для пожарной и иной специальной техники», — продолжает замначальника главка.





Одновременно с этим были поданы стволы на тушение пожара и защиту близлежащих торговых павильонов, в том числе здания торгового комплекса «Европа-Азия».

«На данном пожаре высокая температура в его очаге создавала опасность обрушения кровли рынка. Для минимизации этих рисков подавались стволы на охлаждение металлических конструкций кровли. Работа в непригодной для дыхания среде осуществлялась звеньями газодымозащитной службы (ГДЗС). Для этих целей к месту пожара прибыл автомобиль ГДЗС, с помощью которого осуществлялась заправка аппаратов огнеборцев сжатым воздухом. Это позволило наладить бесперерывное тушение», — рассказал представитель ведомства.





Для тушения использовалось как наружное противопожарное водоснабжение — пожарные гидранты, так и естественный водоем.

«Забор воды из реки Миасс позволил проложить дополнительные рукавные линии для вышеуказанных нужд — на охлаждение металлоконструкций кровли, газопровода. Благодаря принятым решениям были сняты угрозы, минимизированы последствия пожара и не допущено гибели и травматизма людей», — комментирует Владимир Ширшов.





После полной ликвидации пожара к работе приступили сотрудники испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания по пожарам. На данный момент в качестве основной причины возникновения пожара рассматривается аварийный режим работы электрооборудования. По результатам обследования места пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления более точной причины происшествия.