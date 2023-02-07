Появились телефоны горячей линии для российских туристов в Турции

Соотечественникам советуют не ездить в сейсмически опасные регионы страны

Правительство России опубликовало список телефонов и адресов электронной почты для российских туристов в Турции и для тех, чьи знакомые и родные сейчас находятся в этой стране. Информация размещена на официальном ресурсе «Объясняем.рф».

Для организованных туристов открыта горячая линия ассоциации «Турпомощь». Связаться можно по телефону +7 (499) 678-12-03 и по электронной почте secretary@tourpom.ru.

Путешествующим самостоятельно помощь готовы оказать в Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России по телефону +7 (495) 695-45-45, а также по электронной почте dskc@mid.ru.

Кроме того, работает телефон горячей линии посольства России в Анкаре +90 (531) 261-64-46.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Количество погибших и раненых до сих пор уточняется. Туристам советуют воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп в связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях страны.