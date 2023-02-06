Вслед за Турцией и Сирией подземные толчки зафиксировали в других странах мира

В частности, землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Казахстане

Понедельник начался с тревожных новостей из Турции и Сирии: там произошло мощное землетрясение. По данным на момент публикации материала, число погибших после разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции составило 1 498, а в Сирии — 461 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. К вечеру пришла информация о землетрясении магнитудой 5,4 балла на юге Казахстана. Очаг залегал на глубине 5 км, поэтому ощутимо на местных жителей толчки не повлияли.

Что касается Сирии и Турции, то там землетрясения были заметно сильнее. Утром Турция ощутила удары в 7,7 баллов. Серьезно разрушены города Кахраманмараш, Газиантеп, Диярбакыр. В некоторых других районах Турции тоже ощутили заметные подземные толчки, хотя видимых разрушений не было. Челябинка Мария Дмитриева, которая находится сейчас с семьей в регионе Антальи, рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», что сегодня трясло, как минимум, трижды.

«Ночью трясло, потом в 4:15 мы начали просыпаться — это был второй эпизод. Затем были афтершоки на востоке, но мы этого не почувствовали. Потом около 13 часов дня был третий толчок. Мы с семьей на всякий случай вышли из дома. Вообще здесь есть специальные мобильные приложения, которые оповещают людей о подобных ситуациях. Работают они по-разному: некоторые, например, присылают уведомление на первых колебаниях, и у тебя есть немного времени, чтобы выйти из помещения или предпринять другие меры безопасности. В целом, в нашем регионе пока все обходится спокойно. Мы тут привыкли уже к тому, что иногда трясёт. Чаще всего люди не паникуют. Спокойно выходят из домов»,— поделилась девушка.

Десятки стран направили спасателей и другую помощь в пострадавшие регионы. Также туда вылетели и российские спасатели.

Позже подземные толчки ощущались в Ливии, Израиле, Армении, Ираке, были зафиксированы даже в Гренландии.