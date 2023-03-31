В Миассе больницу закрыли на ремонт после ДТП с грузовиком

Пациентов перевезли в другое медучреждение

В Миассе после утреннего ДТП с грузовиком, в результате которого пострадало здание поликлиники горбольницы № 1, медучреждение закрыли на ремонт. Пациентов временно перевели в городскую больницу № 2, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Разрушилась стена физиокабинета поликлиники. В момент происшествия пациентов и сотрудников медучреждения в данной части здания не было, никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе министерства.

Вместе с тем ожидаются результаты обследования поврежденного здания на наличие угрозы жизни и здоровью работников и пациентов учреждения. Прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП.

Напомним, утром 31 марта грузовик, доставляющий бутилированную воду, врезался в стену здания горбольницы № 1 в Миассе.У КамАЗа на ходу отказала тормозная система. На изгибе дороги вправо большегруз врезался в попутную легковушку KIA Rio, а затем вылетел влево и наехал на здание медицинского учреждения.