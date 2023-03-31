В Миассе грузовик с водой протаранил стену городской больницы

У большегруза отказали тормоза

Грузовая машина, принадлежащая известному бренду по доставке бутилированной воды, врезалась в стену здания горбольницы № 1 в Миассе. Дорожная авария произошла утром в пятницу, 31 марта, на улице Пролетарской.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, у КамАЗа на ходу отказала тормозная система. На изгибе дороги вправо большегруз врезался в попутную легковушку KIA Rio, а затем вылетел влево и наехал на здание медицинского учреждения.

«По предварительным данным, водитель автомобиля KIA получил телесные повреждения. В настоящее время проводится проверка по данному факту», — сообщили в Госавтоинспекции.

На кадрах, сделанных правоохранителями, видно, как вокруг разбитого КамАЗа в большом количестве лежат бутылки с водой. Что касается корейской иномарки, то она оказалась на перекрестке, чуть в стороне от здания медучреждения.