/ Озеро Тургояк повело себя по-весеннему

На кадрах видно небольшую полынью у берега. Автор ролика утверждает, что вода в ней теплая и даже готов искупаться в озере. У комментирующих видео беспокойство вызвали предстоящие крещенские праздники.
Лед не выдержит такого количества людей, которое каждый год собирается встретить Крещение Господне. Он элементарно не успеет достаточно окрепнуть за эти дни.— комментируют видео участники группы VK
По данным синоптиков температура в Челябинской области в ближайшее время останется отрицательной. Ожидаются похолодания. В Миассе, к концу недели, температура воздуха днём опустится до -14 градусов.