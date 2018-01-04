Озеро Тургояк повело себя по-весеннему

Жители Миасса делятся видео оттаявшего водоема в сети.

На кадрах видно небольшую полынью у берега. Автор ролика утверждает, что вода в ней теплая и даже готов искупаться в озере. У комментирующих видео беспокойство вызвали предстоящие крещенские праздники.



Лед не выдержит такого количества людей, которое каждый год собирается встретить Крещение Господне. Он элементарно не успеет достаточно окрепнуть за эти дни. — комментируют видео участники группы VK

По данным синоптиков температура в Челябинской области в ближайшее время останется отрицательной. Ожидаются похолодания. В Миассе, к концу недели, температура воздуха днём опустится до -14 градусов.



