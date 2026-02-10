Повара из Челябинской области приняли участие в шоу на телеканале «Пятница!»

В борьбу за титул лучшего шефа вступили профессионалы из Сима и Магнитогорска

Жители Челябинской области приняли участие в кастинге шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». 42-летний Денис Агзямов из Магнитогорска на отборочный этап принес на пробу пирог с телячьими щечками, а 53-летняя Надежда Селезнева из Сима — печеночный торт. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе телеканала.





Надежда прошла в команду к Константину Ивлеву, а Денис — к Ренату Агзамову. Уроженец Магнитогорска дошел до финала, но упустил победу. В последнем этапе конкурса участники должны были приготовить индивидуальные блюда из осенних продуктов.

