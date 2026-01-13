Два челябинских атлета сразятся в финале телешоу «Титаны»

За титул чемпиона «Битвы сезонов» поборются Сергей Кратос Калинин и Ирина Алексеева

Два спортсмена из Челябинской области — боец ММА Сергей Кратос Калинин и самбистка Ирина Алексеева — вошли в число участников финального, четвертого сезона масштабного спортивного телешоу «Титаны». Премьера проекта, главной целью которого является выявление сильнейших атлетов страны, состоится 25 января, сообщают организаторы телешоу.

В финальном сезоне проекта «Титаны. Битва сезонов» за звание абсолютного чемпиона сразятся два спортсмена из Челябинской области — боец ММА Сергей Кратос Калинин и самбистка с опытом выступлений в UFC Ирина Алексеева. Продюсеры спортивного проекта объявили имена всех участников финального сезона, премьера которого запланирована на 25 января.

Главная цель сезона — выявить сильнейших атлетов страны, проверяя их на выносливость, силу, скорость реакции и характер. На площадке встретятся победители предыдущих сезонов, хоккеисты и известные спортсмены, а испытания станут еще более сложными: от подъема вертолета до привычных полос препятствий, дополненных элементами работы на выносливость и силу воли.

За звание абсолютного титана вместе с ними будет бороться Сергей Кратос Калинин — российский профессиональный боец, выступающий в средней весовой категории на турнирах по смешанным единоборствам и кулачным боям. Уроженец Верхнего Уфалея является бойцом кулачной лиги Top Dog FC, в 2023 году также выступил на дебютном турнире лиги RCC Hard. Он также является основателем и главным тренером детско-юношеского клуба боевых единоборств «Гладиатор».

Ирина Алексеева в своей карьере занималась множеством различных единоборств. Начинала она с самбо и дзюдо, а ныне пробует свои силы в ММА, является действующим бойцом UFC. Для нее участие в новом сезоне «Титанов» — это не просто опыт и даже не приз в размере 10 миллионов рублей, а шанс узнать новых людей, каждый из которых уникален в своем спорте, посмотреть на их характер, увидеть их внутренний мир.

«Мне интересно не только проходить испытания. Для меня важна атмосфера, когда ты живешь и тренируешься с титанами, звездами российского спорта. В этой обстановке ты можешь у атлетов перенимать спортивный опыт», — говорит Ирина.

В четвертом сезоне команда организаторов шоу при помощи искусственного интеллекта создала новые полосы препятствий, добавила испытания на выносливость и силу воли и подготовила зрелищные локации. Премьера нового сезона шоу «Титаны» на ТНТ состоится 25 января.

Возрастное ограничение: 16+