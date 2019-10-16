Потомство тяжелобольной хаски обречено на голодную смерть

Хозяин только что родившей собаки пытается спасти ее щенков в челябинской ветклинике.

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По 20 миллилитров крови каждые пять минут: Юте делают переливание уже не в первый раз. Она ощенилась сутки назад, но вскормить своих малышей эта хаски с добрыми и грустными глазами вряд ли сможет. Собака больна, а недавние роды еще больше усугубили ее положение. Юта медленно умирает, ее хозяин не отходит от питомца ни на шаг и не скрывает слез на глазах.

«Боец ОМОНа поделился с Ютой своей кровью, пожелаем ей скорейшего выздоровления. Юта в довольно тяжелом состоянии, по общему анализу крови пироплазмоз, еще Юта недавно рожала, у нее задержка последа. Состояние собаки очень тяжелое, будем надеяться на ее выздоровление», — описывает состояние хаски ветеринар Баграт Агажанов.

Пироплазмоз у Юты появился после укуса клеща. Это заболевание, при котором разрушаются эритроциты, и животное может умереть. Кроме того, последствия лечения сказываются на внутренних органах собаки. Роды стали для организма Юты дополнительной нагрузкой, которая подкосила и без того шаткое здоровье хаски.

Шанс на выздоровление крайне мал, еще ниже он у ее потомства. Юта произвела на свет шестерых малышей, один из которых уже умер. Остальные пять сейчас нуждаются в дополнительном уходе и присмотре, которого больная собака не сможет им дать. Хозяин Юты обратился за помощью в клинику, где работает Баграт Агажанов — ветеринар, который прославился в Челябинске, благодаря своей широкой и доброй душе.

Молодой «Айболит» спасает животных, которых нерадивые хозяева хотят усыпить по разным причинам, лечит их и передает в хорошие руки.

«Все началось с кошки Софы, британского котенка, который теперь живет у меня. Там была незапланированная вязка, с кем-то она повязалась, но хуже от этого не стала, она была почти здоровая. С тех пор вошло в привычку. Ну как можно усыпить здоровое животное?! Когда ты смотришь ему в глаза? Чаще всего животные понимают, что их принесли на эвтаназию. Они даже не сопротивляются», — рассказывает молодой ветеринар.

Баграт не скрывает, у таких «хозяев» берет деньги на эвтаназию, но расходует их на медикаменты и корм для животного. Когда оно крепко встает на свои четыре лапы, через социальные сети и друзей ищет ему нового хозяина, который не принесет его на усыпление из-за аллергии у ребенка или больших расходов на уход и лечение. На счету Баграта уже с десяток спасенных таким образом кошек и собак. Сейчас и в самой клинике живут два «отказника», которые уже стали родными персоналу.

«Мы существуем затем, чтобы спасать животных, а не выбрасывать их или эфтаназировать, если их можно вылечить. К примеру, нам попал кот Изик, у которого был сломан таз, мы его бесплатно прооперировали и отдали в добрые руки. Мы просто не можем пройти мимо животного, которого мы можем спасти, вместо того, чтобы выбросить или усыпить», — рассказал Владислав Баспалов, помощник ветеринарного врача.

Николай Литвинов — хозяин Юты от своей любимицы отказываться не собирается, более того, его до боли в сердце беспокоит судьба ее малышей. Щенкам один день отроду, им необходим особый уход. Хорошим выходом будет предоставить их вскармливание и выхаживание сотрудникам ветклиники, но это требует приличных вложений. Один день, проведенный в стационаре, обойдется в 800 рублей за щенка. Малышам нужно особое питание, которое хозяин Юты готов покупать и приносить в клинику. Но выходить щенков самостоятельно мужчина, увы, вряд ли сможет.

Мужчина признался, что не откажется от помощи со стороны неравнодушных людей. Связаться с Николаем Литвиновым можно по телефону: 8-952-522-05-36.